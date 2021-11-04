"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях потрапила в ДТП: фото інциденту

Переможниця конкурсу 2021 року "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях потрапила в аварію у Києві. Дівчина не розрахувала гальмівний шлях і врізалась в інший автомобіль. На щастя, усі живі та здорові.

Аварія трапилась на київському шосе посеред міста. За словами інстаграм-блогерки та переможниці конкурсу краси, вона не встигла вчасно загальмувати, через що зачепила інший автомобіль, а той, відповідно, інший.

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Сьогодні я вперше потрапила в серйозну ДТП. Зі мною і людьми все гаразд. А от з червоним пиріжком (автомобілем Анни, – Showbiz 24) все не дуже добре. В мене досі трясуться ноги. Це моя провина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях та врізалась в авто,

– сказала Анна Неплях.



Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Вона переконана, що все сталось не просто так, адже вона останнім часом "поспішала жити", а їй наче сказали "пригальмуй, не спіши". "Міс Україну Всесвіт" потішило те, що чоловіки в наступних автомобілях, яких вона "зачепила", не накинулись на неї зі звинуваченням та обуренням, а з розумінням поставили до ситуації і сказали, що це просто залізо.

"Заземлитися. Сповільнитися. Сьогоднішня ДТП показала, що потрібно не поспішати жити, я скрізь встигну і так, а поспішатиму – мене зупинять. Ця ситуація показала мені, які чудові та дбайливі люди зі мною поряд. Адже не речі/машини роблять нас щасливими, а саме люди", – написала згодом Анна в інстаграмі.

Згодом автомобіль евакуювали, а з місця ДТП забрав хлопець, який у неї часто виконує послуги "драйвера" (тверезого водія). Щодо ушкоджень автомобіля, то всі витрати повністю покриє її страховка.



Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото з інстаграм-сторіз блогерки