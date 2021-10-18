Катерина Осадча взяла інтерв'ю у володарки корони конкурсу "Міс Україна Всесвіт" 2021 та поцікавилась, чим закінчився скандал з її колишнім. Адже бойфренд є сином "достатньо відомих високопосадовців в Україні". За словами Анни Неплях, ця історія завершилася три роки тому.

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Хочу сказати, що коли ти припиняєш бути жертвою – ти припиняєш про це говорити,

– прокоментувала Неплях.

Вона додала, що тоді подала заяву на чоловіка та хотіла отримати грошове відшкодування. Але пробачила колишнього.

"Коли ви кохаєте, ви можете багато чого пробачити людині, тож, я відпустила цю ситуацію, я пробачила цій людині і я забрала заяву", – поділилася дівчина, яка в той час приховувала свої побої від рідних та друзів.

Така ситуація добряче відбилась на житті Анни, адже після цього вона відвідувала секцію боксу та довго не могла довіритись чоловікам. Вперше вона наважилась зав'язати стосунки на шоу "Холостяк", де головним героєм тоді був пілот Макс Михайлюк.

Чим заробляє на життя Неплях і яке в неї коріння

Осадча також поцікавилась у 27-річної дівчини з Дніпра, чим вона заробляє на життя та чи працювала коли-небудь за фахом. Анна розповіла, що працювала певний час інженеркою-землевпорядницею у Київському департаменті земельних ресурсів. Але згодом почала заробляти лише завдяки своєму інстаграм-блогу, на який зараз підписано майже 300 тисяч людей.

"Певно, всі глядачі недооцінювали заробіток в Instagram, тому що я маю активну аудиторію і це дійсно приносить мені дуже гарний дохід", – додала переможниця конкурсу.

Також вона розповіла, що є єврейкою по лінії матері. Зазначимо, що конкурс "Міс Всесвіт" цьогоріч відбудеться в Ізраїлі. Подія пройде у грудні, тому за час підготувань вона планує підтягнути англійську та остаточно визначитися з конкурсним убранням.