Виконавиця ділиться з шанувальниками найголовнішими моментами з життя. Проте, на жаль, вони не завжди бувають веселими. Інколи виникають ситуації, які не залежить від Федишин.

Читайте також Чоловік носить на руках, – Лілія Ребрик травмувала ногу

Ірина Федишин про дорогу на концерт

Ірина з командою автобусом прямували на концерт, який був запланований в Трускавці. Проте дорогою сталася непередбачувана ситуація. Чоловік виконавиці Віталій Човник помітив, що в автобуса хитається колесо. Зупинившись, вони побачили, що два болти відлетіли, а ще два ледь трималися.

Віталій викликав евакуатор, намагався зробити все для того, щоб кохана з командою все-таки провели концерт. Федишин зустрілася з прихильниками в Трускавці, хоча й на пів години пізніше запланованого.

У нас сильний Ангел-охоронець. Слава Богу все добре. Чекаємо на евакуатор,

– написала Ірина під фото з місця події.

Повертаючись додому, музиканти побачили на узбіччі побитого чоловіка, який лежав непритомним. Вони зупинилися, викликали швидку допомогу та поліцію. На щастя, чоловік отямився, з ним працювали медики та працівники правоохоронних органів.

Ірина Федишин про моторошну дорогу на концерт: дивіться відео онлайн