Авария произошла на киевском шоссе посреди города. По словам инстаграм-блогерши и победительницы конкурса красоты, она не успела вовремя затормозить, из-за чего задела другой автомобиль, а тот, соответственно, следующий.

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Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. Со мной и людьми все в порядке. А вот с красным пирожком (автомобилем Анны, – Showbiz 24) все не очень хорошо. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто я не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто,

– сказала Анна Неплях.



Анна Неплях попала в ДТП / Фото с инстаграм-сториз блогерши

Она убеждена, что все произошло не просто так, ведь она в последнее время "спешила жить", а ей словно сказали "притормози, не спеши". "Мисс Украину Вселенная" порадовало то, что мужчины в следующих автомобилях, которых она "зацепила", не набросились на нее с обвинением и возмущением, а с пониманием поставились к ситуации и сказали, что это просто железо.

"Заземлиться. Замедлиться. Сегодняшнее ДТП показало, что нужно не спешить жить, я везде успею и так, а буду спешить – меня остановят. Эта ситуация показала мне, какие замечательные и заботливые люди со мной рядом. Ведь не вещи/машины делают нас счастливыми, а именно люди", – написала впоследствии Анна в инстаграме.

Позже автомобиль эвакуировали, а с места ДТП забрал парень, который у нее часто выполняет услуги "драйвера" (трезвого водителя). Что касается повреждений автомобиля, то все расходы полностью покроет ее страховка.



Анна Неплях попала в ДТП / Фото с инстаграм-сториз блогерши

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