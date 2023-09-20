Ми публічні люди, – Мірошниченки зізналися, чому не дотримуються таємниці всиновлювання

Тімур та Інна Мірошниченко влітку всиновили 2-річного хлопчика Марселя. Своїм досвідом вони активно діляться в соціальних мережах і дають публічні інтерв'ю.

Втім, такі дії засудив адвокат Сергій Власенко, зауваживши, що це може нашкодити дитині. Тож, днями Тімур та Інна пояснили, чому вирішили не дотримуватися таємниці всиновлення.

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Мірошниченки відреагували на заяви Сергія Власенка

"Цей депутат застряг в радянській номенклатурі", – лаконічно відповів Тімур Мірошниченко.

Його дружина дала повну відповідь. Вона наголосила, що таємниця усиновлення – це право усиновлювачів, яке вони можуть використовувати на власний розсуд.

Ми не можемо змусити мовчати старших дітей. Так чи інакше мине два роки, Мія чи Марко скажуть про те, що був час, коли Марселя не було, чи був час, коли батьки їздили до Марселя до дитячого будинку. Ми люди публічні, всі знають, що у нас двоє дітей. То звідки раптом з'явилася б третя?,

– зауважила Інна.

Як зазначила зіркова мама, вона не хоче, щоб Марсель дізналася про те, що його взяли з дитбудинку від сторонніх людей. До того ж вона переконана, що всиновлювати дитину сьогодні цілком нормально і цього не потрібно соромитися та приховувати, адже малюк, якого взяли з дитячого будинку, нічим не відрізняється і має такі ж права, як і інші.

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