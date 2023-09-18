Згідно з документами, кровна мати Марселя начебто не знала про свою вагітність. Відомо також те, що в малюка виявили вади системи травлення.

Зверніть увагу Діти засмутилися: чому Тімуру Мірошниченку з дружиною не дозволили всиновити двох малюків

Що відомо про матір Марселя та проблеми малюка зі здоров'ям

За документами, мама не знала, що вона вагітна, поки не почала народжувати. Потім він провів чотири місяці в інтенсивній терапії. Там йому зробили складну операцію, у нього були певні вади системи травлення, не сумісні з життям...

– розповіла Інна Мірошниченко.

Хлопчик боровся за життя 4 місяці. Лише тоді він набув здатність дихати самостійно й набирати вагу. Після цього Марселя перевели до дитячого будинку.

"Перші місяці свого життя він просто наздоганяв те, чого йому бракувало при народженні. Тому зараз там за розвитком йому не два роки, а рік з копійками десь. Коли нам зачитували, який в нього там синдром такий-то, хвороба така-то, і те, і це… Все, про що ми думали тоді, якщо попри все це хлопчик реально досі бореться за життя, в нього стільки сил, то коли їй потрапить в сім'ю, в нього все буде добре", – згадав Тімур Мірошниченко.

Тімур та Інна про шлях всиновлення: відео

Через яку ваду оперували названого сина Мірошниченків

Інна Мірошниченко вже розповідала про ваду, через яку Марселя прооперували у перші дні народження. Це гастрошизис – вроджений дефект черевної стінки. Такі вади трапляються вкрай рідкісно – раз на 10 – 30 тисяч вагітностей.