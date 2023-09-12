Такі дії прийомних батьків неоднозначно сприйняв адвокат Сергій Власенко. Він опублікував допис, в якому поділився думками стосовно цього питання. Згодом у своїх інстаграм-сторіс на його слова відреагувала Інна Мірошниченко.

До теми Психіка дуже розхитана, – Інна Мірошниченко розповіла про труднощі у вихованні названого сина

Адвокат розкритикував Мірошниченків

Чоловік зазначив, що в цілому тема усиновлення є доволі делікатною. Водночас він не впевнений, чи правильно роблять публічні люди, коли розголошують таємницю усиновлення дитини. У коментарях під дописом Сергій дав посилання на матеріал одного з українських ЗМІ, де було написано про Інну Мірошниченко та її названого сина Марселя. На його думку, такий розголос в майбутньому може негативно вплинути на малюка.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією адвоката думки розділилися:

"Вважаю, що треба одразу казати дитині, що мама тебе не народила, але це не має значення, бо ми твої мама й тато, а ти наш син / наша донька";

"Як на мене, краще прийомним батькам самим розказати. Все одно "добрі люди" рано чи пізно знайдуться";

"Мають! Це може позбавити багатьох проблем в майбутньому";

"Чим раніше скажуть, тим краще"

"Жорстко проти. Бо це одразу завдана рана, яка кровоточитиме в публічній площині. Батьки самі повинні сказати про це, як прийде час. Але не розголошувати. Стара приказка ж є: "Менше знають - краще сплять"";

"Нехай не сподіваються, що такими діями виявлять захват від всиновлених дітей (ах які ж ви добрі!). Реакція буде обернена : "Вас ніхто не просив"".

Як відреагувала Інна Мірошниченко

Я теж багато чого можу розповісти про Сергія, але моє життя досить повноцінне, щоб не лізти в чуже зі своїми неоціненними порадами,

– зазначила адвокат.



Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інна звернулася за порадою до фахівця, який запевнив жінку в тому, що потрібно розповідати дитині про те, що вона усиновлена якомога раніше, тоді її психологічний стан буде кращим.



Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс

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