Такі дії прийомних батьків неоднозначно сприйняв адвокат Сергій Власенко. Він опублікував допис, в якому поділився думками стосовно цього питання. Згодом у своїх інстаграм-сторіс на його слова відреагувала Інна Мірошниченко.
До теми Психіка дуже розхитана, – Інна Мірошниченко розповіла про труднощі у вихованні названого сина
Адвокат розкритикував Мірошниченків
Чоловік зазначив, що в цілому тема усиновлення є доволі делікатною. Водночас він не впевнений, чи правильно роблять публічні люди, коли розголошують таємницю усиновлення дитини. У коментарях під дописом Сергій дав посилання на матеріал одного з українських ЗМІ, де було написано про Інну Мірошниченко та її названого сина Марселя. На його думку, такий розголос в майбутньому може негативно вплинути на малюка.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією адвоката думки розділилися:
- "Вважаю, що треба одразу казати дитині, що мама тебе не народила, але це не має значення, бо ми твої мама й тато, а ти наш син / наша донька";
- "Як на мене, краще прийомним батькам самим розказати. Все одно "добрі люди" рано чи пізно знайдуться";
- "Мають! Це може позбавити багатьох проблем в майбутньому";
- "Чим раніше скажуть, тим краще"
- "Жорстко проти. Бо це одразу завдана рана, яка кровоточитиме в публічній площині. Батьки самі повинні сказати про це, як прийде час. Але не розголошувати. Стара приказка ж є: "Менше знають - краще сплять"";
- "Нехай не сподіваються, що такими діями виявлять захват від всиновлених дітей (ах які ж ви добрі!). Реакція буде обернена : "Вас ніхто не просив"".
Як відреагувала Інна Мірошниченко
Я теж багато чого можу розповісти про Сергія, але моє життя досить повноцінне, щоб не лізти в чуже зі своїми неоціненними порадами,
– зазначила адвокат.
Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс
Інна звернулася за порадою до фахівця, який запевнив жінку в тому, що потрібно розповідати дитині про те, що вона усиновлена якомога раніше, тоді її психологічний стан буде кращим.
Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про всиновлення Марселя: головне
- У середині червня телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою він зібрав всі документи та чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Хлопчик мешкав у дитбудинку в Житомирі. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.
- Подружжя забрало Марселя до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.
- Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, малюк має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що він не заговорить.
- Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже не мав такого досвіду, та через стрес чимало їсть. До того ж малюк вкладається спати, б'ючись головою об ковдру. За словами Інни, це для Марселя єдиний спосіб заснути.