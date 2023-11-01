Міноборони розпочинає службове розслідування проти колишнього чоловіка Євгенії Емеральд

Ексзахисниця Євгенія Емеральд нещодавно зізналася, що страждала від домашнього насильства у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком. Згодом стали відомі ще більш шокуючі деталі. Тепер проти чоловіка почали розслідування в Міноборони.

Про це стало відомо на шоу "Говорить вся Україна", де підняли тему домашнього насильства. Раніше виявилося, що Стипанюк навіть намагався скоїти замах на вбивство Емеральд.

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Міноборони розпочинає розслідування

Ведучий шоу "Говорить вся Україна" Олексій Суханов повідомив, що вони виявили факти про незаконну діяльність Євгена Стипанюка.

Ми не будемо оприлюднювати ці матеріали, поки тривають слідчі дії. Ми передали всі зібрані дані до Міністерства оборони України. Там за цими фактами розпочинають службове розслідування,

– заявив Суханов.

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк запевнив, що вони отримали всі матеріали та передали їх до головної інспекції, яка проводить розслідування.

Павлюк також звернув увагу на дані про те, що Стипанюк отримував додаткові бойові виплати, перебуваючи в тилу.

"Наразі потрібно встановити, чи це правда. Але Міноборони знає, що така проблема є. Нова команда працює над тим, щоб виправити цю систему. Вже було знайдено понад 120 мільйонів гривень, які були виплачені неправомірно", – додав він.

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Що відомо про дії Євгена Стипанюка