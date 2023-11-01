Про це стало відомо на шоу "Говорить вся Україна", де підняли тему домашнього насильства. Раніше виявилося, що Стипанюк навіть намагався скоїти замах на вбивство Емеральд.
Цікаво Ви дізнаєтеся правду, – ексчоловік Євгенії Емеральд вперше відповів на звинувачення у насильстві
Міноборони розпочинає розслідування
Ведучий шоу "Говорить вся Україна" Олексій Суханов повідомив, що вони виявили факти про незаконну діяльність Євгена Стипанюка.
Ми не будемо оприлюднювати ці матеріали, поки тривають слідчі дії. Ми передали всі зібрані дані до Міністерства оборони України. Там за цими фактами розпочинають службове розслідування,
– заявив Суханов.
Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк запевнив, що вони отримали всі матеріали та передали їх до головної інспекції, яка проводить розслідування.
Павлюк також звернув увагу на дані про те, що Стипанюк отримував додаткові бойові виплати, перебуваючи в тилу.
"Наразі потрібно встановити, чи це правда. Але Міноборони знає, що така проблема є. Нова команда працює над тим, щоб виправити цю систему. Вже було знайдено понад 120 мільйонів гривень, які були виплачені неправомірно", – додав він.
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Що відомо про дії Євгена Стипанюка
- Євгенія Емеральд нещодавно заявила, що стала жертвою домашнього насилля. Її колишній чоловік погрожував вбивством, звинувачував у зраді та ображав. Крім того, Євген вживав алкоголь. За словами Емеральд, всю її вагітність він керував авто у нетверезому стані.
- Колишня дружина Стипанюка теж зізналася, що пережила домашнє насильство. Згодом Емеральд поділилася історіями інших жінок. Так, одна дівчина заявила, що Стипанюк зґвалтував її в лісі, а іншу – вдома, куди запросив на побачення.
- Сам Стипанюк поки що не відповідає на звинувачення. Він лише заявив, що є солдатом, а тому зараз думає про перемогу. Додамо, що він є охоронцем Олега Ляшка.
- Помітно, що Стипанюк часто буває у Києві, хоча в цей час "числиться" на передовій. Емеральд зізналася, що він отримує найвищу зарплатню в ЗСУ.