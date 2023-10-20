Євгенія Емеральд у новому інтерв'ю розповіла, в яких аб’юзивних стосунках жила з колишнім чоловіком. Її підтримала ексдружина Стипанюка – Анна, яка має від нього сина.
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Емеральд зазначила, що вона – не єдина жертва Євгена Стипанюка.
Колишня дружина Євгена теж постраждала
У соцмережах Анна Виговська (Стипанюк) підтримала Євгенію Емеральд після інтерв'ю. Вона публічно зізналася, що переживала те ж саме у стосунках з колишнім.
Я колишня дружина Євгена Стипанюка. Нашому спільному сину 13 років. І я також стала жертвою домашнього насилля з його сторони. Абсолютно всі історії, які прозвучали від Євгенії Емеральд, були і в моєму житті,
– написала Анна.
Анна з сином від Стипанюка / Скриншот з її інстаграму
За її словами, вона не спромоглася розповісти про це раніше. Тож зараз жінка пишається Емеральд за її сміливість. Якщо потрібно – вона теж готова говорити про це та відповідати на запитання.
Колишня дружина Стипанюк страждала від аб'юзу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Цікаво, що минулого місяця Євген Стипанюк купив собі нове авто. Хоча напередодні його син просив тата купити кросівки. Тоді військовий заявив, що в нього немає грошей.
Стипанюк купив собі авто, але не дав сину грошей / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про гучне розлучення Емеральд
- Євгенія Емеральд одружилася з Євгеном Стипанюком у жовтні минулого року. У квітні 2023 року вони стали батьками, а за 3 місяці розірвали стосунки.
- Євгенія заявила, що пережила домашнє насилля. Її колишній чоловік погрожував вбивством, звинувачував у зраді та ображав. "Перші червоні прапорці" були ще до весілля – поді після однієї сварки Емеральд ледь не втратила дитину.
- Крім того, Євген вживав алкоголь. Виявляється, всю її вагітність Стипанюк керував авто у нетверезому стані
- Емеральд додала, що довго мовчала про аб’юз, бо боялася. Виявляється, ексчоловік має зв'язки – він охоронець екснардепа Олега Ляшка. Через це Євген часто буває в Києві, хоча "числиться" на фронті.