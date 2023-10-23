Так, щодня вона ділиться новими подробицями про Стипанюка. Раніше з'ясувалося, що Євген потайки знімав інтим з дівчатами, а потім цими відео їх шантажував. Тепер же виявилося, що він ґвалтував жінок. З такими заявами жертви анонімно звернулися до його колишньої дружини.

Не пропустіть Завжди буду стояти за жінок, – Мішина підтримала Емеральд, яка стала жертвою домашнього насилля

Євген Стипанюк домагався до інших жінок

У своїх інстаграм-сторіс Євгенія Емеральд ділиться історіями інших жінок, які стверджують, що теж були в стосунках з Євгеном або постраждали від його дій. Відомо про дві такі історії. Одна жінка заявила, що Стипанюк зґвалтував її в лісі. За словами жертви, це відбулося після того, як він вночі запропонував її підвезти додому з дачі. Жінка стверджує, що після цього завагітніла й навіть зробила аборт.

Він запропонував підвезти мене. Я не хотіла, але 23:45 десь була, я й погодилася. В машині він почав приставати та з'їхав з дороги, і в лісі мене зґвалтував. Я залетіла, але зробила аборт,

– поділилася невідома.



Анонімна жінка заявила, що Євген Стипанюк її зґвалтував / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анонімна жінка заявила, що Євген Стипанюк її зґвалтував / Скриншот з інстаграм-сторіс Крім того, ще одна анонімна особа розповіла, що Стипанюк теж її зґвалтував. Це сталося в Євгена вдома під час їхнього другого побачення. Він взяв мене силою, без захисту (що в моїй картині світу взагалі неприпустимо) і, не дивлячись на те, що я просила його цього не робити, його п'яні очі та розум було вже не спинити. Я плакала,

– поділилася жінка. Під цими зізнаннями Євгенія зазначила, що це далеко не всі історії. До того ж снайперка наголосила, що знає ті очі, про які каже дівчина.



Анонімна жінка заявила, що Євген Стипанюк її зґвалтував / Скриншот з інстаграм-сторіс



Анонімна жінка заявила, що Євген Стипанюк її зґвалтував / Скриншот з інстаграм-сторіс

Важливо зазначити, що наразі невідомо наскільки ці історії є правдивими, оскільки немає жодних доказів чи особистих свідчень постраждалих.

Колишня дружина Стипанюка також страждала від домашнього насилля

Після публічної заяви Євгенії Емеральд про аб'юз, колишня дружина Євгена Анна Виговська підтримала снайперку й заявила, що теж потерпала від домашнього насилля: "Я колишня дружина Євгена Стипанюка. Нашому спільному сину 13 років. І я також стала жертвою домашнього насилля з його сторони. Абсолютно всі історії, які прозвучали від Євгенії Емеральд, були й в моєму житті".



Колишня дружина Стипанюка теж страждала від домашнього насильства / Скриншот з інстаграм-сторіс