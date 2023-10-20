Виявляється, Стипанюк часто буває у Києві, хоча в цей час "числиться" на передовій. Про це Євгенія Емеральд розповіла у новому інтерв'ю.

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Емеральд відвертоззіналася, що стала жертвою домашнього насилля. Після цього Євгенія подавала заяву, щоб ексчоловік не міг наближатися до неї і дитини, але цей позов призупинили.

Стипанюк є охоронцем екснардепа Ляшка

За словами Емеральд, її колишній чоловік вже понад 6 років працює охоронцем екснардепа Олега Ляшка. Він залишається на посаді попри те, що воює "на фронті".

В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить,

– заявила Євгенія.

Як розповіла снайперка, Стипанюк часто "прикривався" Олегом Ляшком.

"Він постійно погрожував зв'язками з Ляшком... Я намагалася донести це до екснардепа, але той подумав, що це просто сімейна сварка", – зізналася Євгенія.



Євген Стипанюк є охоронцем Олега Ляшка / Скриншот з відео

Військова зазначила, що є багато свідків, які бачили чоловіка постійно у Києві, зокрема, сусіди у її будинку. Також є відео з камер спостереження.

Вона додала, що їй соромно за те, що вона прикривала місцеперебування чоловіка.

Він був мій чоловік, і я його реально боялася. Я була вагітною, слабкою… Але зараз я беру відповідальність за свої слова, у мене є докази на все,

– сказала Емеральд.

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