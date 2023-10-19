Євгенія Емеральд опублікувала на своїй сторінці відео, де розповіла, що стала жертвою домашнього насилля. Вона попросила у медійних осіб та блогерів поширення її історії.

До слова Була в жахливому стані, – Євгенія Емеральд зізналась, коли насправді пішла від чоловіка

Євгенія Емеральд зізналась про пережите насилля

Снайперка у ролику показала скриншоти листувань з колишнім чоловіком та продемонструвала голосові повідомлення, де звучать погрози вбивством, звинувачення у зраді та словесні образи.

Я – Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. У цьому відео я хочу продемонструвати на власному прикладі, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником,

– поділилась Євгенія.

Військова додала, що вставила у ролик лише частину розмов та погроз. За її словами, навіть цього достатньо для розуміння небезпеки, в якій опиняються жінки.

Євгенія Емеральд про домашнє насилля (обережно, у відео присутня нецензурна лексика)

Євгенія Емеральд подала на розлучення