Після закінчення грандіозного шоу учасники гурту дали пресконференцію у пресрумі стадіона Pala Olimpico у Турині. Журналісти заспівали лідеру гурту Олегу Псюку вітальну пісню, адже у нього 16 травня, завтра, буде день народження, розпитали за Маріуполь та чому їм важливо було виграти.

Читайте також Тріумфальний виступ Kalush Orchestra та згадка "Азовсталі": як відреагували світові ЗМІ

Kalush Orchestra про перемогу

Цей рік дуже важливий для України. І будь-яка перемога у всіх аспектах дуже сильно важлива для України, тому велика вам подяка… В Україні довгий час не було хороших новин. І дякую всім, хто допоміг мені привезти хороші новини. Слава Україні, – гурт.

"Я завжди казав, що хіп-хоп – це мейнстрім номер один у світі. І чого його не має бути на Євробаченні? Я й хочу бути першопроходцем".

"Україна з радістю прийме наступне Євробачення у цілісній щасливій і розбудованій Україні".

Про закиди, що вони виграли через війну

"Так, всі знають, що тривалий період ми були в букмекерській таблиці першими. Але до війни ми були п'ятими, а це означає, що вона подобалася слухачам. Чим більше говорили про Україну, тим більше слухали пісню. Я був у багатьох містах різних країн і чув цю пісню всюди. Вона сподобалася європейцям. Дякую, що голосували за цю пісню".

"Це конкурс такий, коли потрібно через екран себе показати, журі також через екран оцінювало. Я розумію, наскільки воно не збігається. Тому дуже важко себе отак подати. Нам слід попрацювати над тим, як саме себе подавати через екран".

Чому важливо було перемогти і чому культура важлива

"Перемога дуже важлива для України цього року. Наша культура – під загрозою, через те, що на нашу культуру напали. І нам потрібно було показати, що наша культура жива і вона є. Що українська музика жива і дуже цікава, і вона має свій особливий почерк".

"Наша культура – дуже цікава. Крім нас є ще дуже багато цікавої української музики, і у всіх аспектах культури є дуже багато талановитих людей".

Що робити європейцям для популяризації української культури

"Слухати українську музику, дивитись українські фільми, приїжджати в Україну. Наша культура дуже цікава. Наприклад, ми як гурт міксуємо народні мотиви із сучасним звучанням. Крім нас, є дуже багато цікавої української музики".

"В українській музичній сфері дійсно важливо не зупинятись. Українські музиканти дуже часто об'єднуються, випускають пісні на різні актуальні теми і роблять все для того, щоб культура жила у всіх можливих іпостасях. Це для нас і є важливо. І звичайно наша ціль зробити так, щоб українська музика була популярна не тільки в Україні, але й у цілому світі. І Євробачення якраз дуже хороша платформа для цього. Дякую вам".

Про привітання Володимира Зеленського

"Ні, в мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий. Наступного року Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні".

Що будуть робити після повернення в Україну і чи підуть воювати

"Ми маємо тимчасовий дозвіл на виїзд, і він закінчується 17 травня. До цього часу якраз встигнемо повернутися. Не знаю, що будемо робити, оскільки вперше виграли Євробачення. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця".

Про Азовсталь та загрозу дискваліфікації

"Азовсталь – це велика біда нашої країни. Хто не знає – це остання блокада, більше ніж 1000 людей оточили з усіх можливих боків, і вони не можуть ніяк вийти з Азовсталі. Тому ми просимо вмішатись треті країни, щоб вони дали їм вихід. Як допомогти? Інформаційно. Говорити про це, писати. Серед вас тут багато преси. Стукати до влади. Просимо всіх звернути увагу на це. Це дуже важливо".

"Люди, які ставлять це питання, не розуміють, наскільки велика біда у нашій країні, і наскільки це важливо. Це для мене все ж таки важливіше, ніж дискваліфікація чи щось інше. Я готовий точно. Такий шанс я б собі не пробачив втратити. Я дуже надіюсь, що є хоч одна людина із 200 мільйонів, яка взяла це до уваги, і можливо чимсь нам допоможуть".

Що відчувають перед поверненням до України

"Моє переживання не закінчується, коли я перетинаю кордон, бо в Україні є всі мої рідні, знайомі, друзі. Немає значення, де я є. Скоріше, навпаки в Україні спокійніше, бо я можу повпливати, якось захистити".

З ким святкуватиме день народження

"16 числа ми якраз будемо у літаку, потім автобусі, потім машині, тому наступного дня хотілось би з мамою, дівчиною і кількома суперблизькими людьми, з родиною відсвяткувати".

Про фаворитів на конкурсі

"Мої фаворити були Англія, Італія. Польща подобалась. І Молдова".

Пресконференція Kalush Orchestra після перемоги Євробачення: відео онлайн