Виконавиця Ірина Федишин входила до складу українського національного журі на Євробаченні-2022. Тож вона знову пояснила, чому Польща як країна-друг та її представник на конкурсі опинились без жодного балу.

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Ірина Федишин пояснила бали від українського журі

Для початку співачка розповіла, що вдячна Польщі та її народу за підтримку: "Польща для нас – це та країна, яка робить для України неймовірно велику підтримку. У мене багато родичів у Польщі, які кликали до себе, щоб прихистити у цей важкий час. Тому у мене своя особиста родинна історія. Дякуємо вам, що у цей час, коли наша країна проходить найважчі випробування ви поруч з нами. І те, що виробите для нас неможливо оцінити.

Однак зірка знову звернулась до "розлючених українців". які критикують її за бали для учасників Євробачення, а саме, представника Польщі. Вона згадала, що журі не має права оцінювати музикантів, базуючись на політичних чи національних критеріях.

Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документом, відкиньмо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне – журі усієї Європи теж не компетентне?

– написала Ірина Федишин.



Ірина Федишин про бали для Польщі / Фото з інстаграму зірки

Артистка додала, що не відкриває коментарі у соціальних мережах. За її словами, це не тому, що потерпає від критики, а через нібито бот-атаку на сторінки. Наприкінці Ірина повідомила, що система оцінювання "дала збій".

"І наостанок, щойно до мене дійшла інформація що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів".

Варто зауважити, національні журі Польщі, Латвії, Литви, Молдови, Румунії віддали Україні 12 балів. Це ті країни, що найактивніше підтримують Україну у війні з Росією, тому, можна припустити, що їхнє рішення частково базувалось й на тих самих "політичних критеріях". Однак назвати їх некомпетентними було б неправильно, бо сьогодні не існує аполітичності.

Скандал з балами від українського журі