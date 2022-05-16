"Мені прикро, але нічого змінювати не буду": Вадим Лисиця про 0 балів для Польщі на Євробаченні

Голова національного журі на Євробаченні-2022 Вадим Лисиця заявив, що йому прикро через те, що представник Польщі отримав 0 балів від України. Однак продюсер нічого змінювати не буде, не може. Це оцінювання було принциповим.

Польща з першого дня війни допомагає нашій країні, як може. Тому українців обурило те, що професійне журі України не дали друзям жодного балу на Євробаченні-2022.

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Вадим Лисиця про оцінки Польщі на Євробаченні-2022

Головою цьогорічного журі був музичний продюсер Вадим Лисиця. Він зазначив, що члени журі підписали угоду, де мовилося про те, що вони не можуть враховувати в своєму голосуванні політичний аспект. Нібито журі мало оцінювати лише номер, пісню та виступ учасника.

Лисиця додав, що більшість країн ЄС проголосували майже так само, як Україна. Не лише наші журі так думали. "Це голосування показало рівень номеру, співу і пісні. І всю любов, яка спрямована нами і мною також Польщі, польському народу за його величезну допомогу виразилось у 12 балів від глядачів".

, від польського професійного журі та глядачів виступ України отримав найвищі бали – 12.

Однак нині в будь-якій події чи дії все одно враховується політичний аспект. Друзі-поляки підтримують нас і наші бали на Євробаченні – це найменше, чим могли віддячити.

Вадим пояснив, що разом з членами журі була людина, яка контролювала цей процес. Результати голосування всі журі вперше побачили вже під час їх оголошення: "Я взагалі не знав, який результат буде в Польщі, Великої Британії чи ще в когось. Тому й для журі це було новиною. Для мене це неприємна новина. Піднявся шалений ґвалт з цього приводу".

За словами продюсера, йому прикро, що так сталося. Лисиця вибачився перед польським народом.

Мені особисто прикро і я вибачаюсь перед польським народом за те, що так вийшло. Але нічого змінювати не буду, не можу. Бо це принципова позиція. Це оцінювання було принциповим. Все зроблено чесно і прозоро,

– заявив голова нацжурі.

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