Польша с первого дня войны помогает нашей стране как может. Поэтому украинцев возмутило, что профессиональное жюри Украины не дали друзьям ни одного балла на Евровидении-2022.
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Вадим Лисица об оценках Польши на Евровидении-2022
Председателем жюри был музыкальный продюсер Вадим Лисица. Он отметил, что члены жюри подписали соглашение, где говорилось о том, что они не могут учитывать в своем голосовании политический аспект. Якобы жюри должно оценивать только номер, песню и выступление участника.
Лисица добавил, что большинство стран ЕС проголосовали почти так же, как Украина. Не только наши жюри так думали. "Это голосование показало уровень номера, пения и песни. И вся любовь, которая направлена нами и мной также Польше, польскому народу за его огромную помощь выразилось в 12 баллов от зрителей".
Однако сейчас в любом событии или действии все равно учитывается политический аспект. Друзья-поляки поддерживают нас и наши баллы на Евровидении – это меньше всего, чем могли отблагодарить.
Вадим объяснил, что вместе с членами жюри был человек, контролировавший этот процесс. Результаты голосования все жюри впервые увидели уже во время их объявления: "Я вообще не знал, какой результат будет в Польше, Великобритании или еще у кого-то. Поэтому и для жюри это было новостью. Для меня это неприятная новость. Поднялось безумное насилие с этого привода".
По словам продюсера, ему досадно, что так произошло. Лиса извинился перед польским народом.
Мне лично досадно и я извиняюсь перед польским народом за то, что так получилось. Но ничего менять не буду, не могу. Ибо это принципиальная позиция. Эта оценка была принципиальной. Все сделано честно и прозрачно,
– заявил глава нацжуры.
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Скандал с баллами для Польши на Евровидении-2022
- Во время оглашения результатов голосования национального жюри Украины стало известно, что Польша от нашей страны не получила ни одного балла.
- Это очень возмутило украинцев, ведь поляки – наши друзья, которые во время войны помогают всем, чем могут.
- Обвинения посыпались по адресам членов жюри, среди которых была эстрадная певица Ирина Федишин.
- Артистка не принесла извинения, а заявила, что 12 баллов поставила Великобритании, а 10 баллов – Польше. Чтобы подтвердить слова, она даже опубликовала фотографии анкеты для голосования. Но это еще больше разозлило общественность.
- Однако впоследствии другой член жюри Андрей Капраль объяснил, что жюри дают не баллы, а выставляют места. Итак, Ирина Федишин дала Польше не 10 баллов, а поставила 10 место.
- На сайте Евровидения уже опубликовали результаты голосования жюри, где это ясно видно. Великобританию Ирина действительно поставила на первое место.