Однак там відповіли, що голосуванням ніяк не хотіли образити сусідню країну. Про це 24 каналу розповів учасник українського журі на Євробаченні, співак та соліст вокальної формації Пікардійська Терція Андрій Капраль. Він також зауважив, що журі не дає бали, а виставляє місця. Сам він дав Польщі 7 місце з 24.

До теми Євробачення-2022: результати голосування у фіналі конкурсу

Ми не давали 0 балів полякам, – член журі

Капраль також додав, що він разом із Пікардійською Терцією, учасником якої він є вже 30 років, неодноразово виступали у Польщі і мають там багато друзів. Тож наголосив, що йому прикро за те, що сталося із голосуванням.

Але 0 ми не давали. Щоб всі зрозуміли, журі не дає балів, журі виставляє місця. А за кількістю місць вже тоді триває підрахунок та визначаються бали,

– пояснив він.

Сам співак загалом, як він зазначив, дав полякам 7 місце із 24. Приблизно це дорівнює в еквіваленті 4 – 5 балів. Член журі вважає це хорошим показником і подякою Польщі за допомогу.

"Я не знаю, хто і як голосував. Люди думають, що ми не дали балів, але такого не може бути просто. Ми б тоді справді були останніми людьми, якщо б не подякували Польщі за те, що вона для нас робить. Але ми є музиканти, артисти. Ми не можемо суто політично розв'язувати питання", – додав Капраль.

Тому він наголосив, що керувався тим, що є. А ті оцінки, які поставив – гідні людей, які перемогли. І ще раз запевнив, що жодних домовленостей не було й кожен з членів журі намагався якомога об'єктивніше оцінити та передбачити, оскільки голосування журі відбулось у переддень фіналу.

Ірину Федишин теж розкритикували за виправдання про бали Польщі

Співачка Ірина Федишин теж була однією з членів професійного журі від України Євробачення-2022. Однак вона не вибачилася за свої бали, а намагалася виправдатися. Вона навіть оприлюднила бланк, на якому виставляла оцінки. Цікаво, що за це Федишин можуть оштрафувати.

Це більше розізлило громадськість, яке навіть почало звинувачувати її за те, що Федишин могла домалювати одиницю в бланку.

Зверніть увагу! Від професійного журі України на Євробаченні-2022 представники Польщі Охман отримав 0 балів. Українські глядачі показали вдячність країні за все, що вона робить для нас зараз і віддали Охманові максимальний бал – 12.