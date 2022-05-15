За час війни Польща та Литва продемонстрували шалену підтримку та справжню дружбу. Вони не залишили в біді український народ та прийняли в себе мільйони наших земляків. Тому не подякувати їм на пісенному конкурсі – ганебно.

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Ткаченко звернувся до поляків та литовців

Олександр Ткаченко звернувся до найближчих європейських друзів – поляків і литовців. Він наголосив, що оцінки журі від України для Польщі та Литви на Євробаченні взагалі не показує ставлення українського народу до цих країн. Міністр наголосив, що народ України поставив 12, бо по-іншому й бути не може.

"Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас є такою ж.

І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі-довгі роки", – написав Ткаченко.

Дорогі польський та литовський народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом,

– підсумував Олександр.

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