MELOVIN заспівав і зібрав гроші на вечорі пам'яті Паші Лі, який загинув під Ірпенем

Епатажний співак MELOVIN на час війни перебрався до Львова й часто співає там, піднімаючи бойовий дух музикою. У понеділок, 4 квітня, він виступив на вечорі пам'яті актора Паші Лі, який загинув 6 березня.

В одному з львівських кінотеатрів влаштували благодійний показ фільму "Тіні незабутих предків". На заході вшанували пам'ять загиблого актора Паші Лі, який у 33 роки віддав своє життя за Україну, зібрали гроші для його сім'ї та ЗСУ.

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MELOVIN заспівав на вечорі пам'яті Паші Лі

Перед кінопоказом виступив MELOVIN. З оркестром він виконав свій новий хіт "Не зволікай", кліп на яку зняв у Львові. У мережі співак розповів, що разом їм вдалося зібрати 72 730 гривень.

На вечорі пам'яті Паші Лі зібрали 72 730 гривень. Гроші підуть на допомогу ЗСУ та сім'ї загиблого. Дякуємо всім, хто приєднався. Герої не вмирають! Вічна пам'ять,

– написав MELOVIN.

"Благодійний показ нашого фільму "Тіні незабутих предків" на честь нашого близького друга та героя Паши Лі, якого ми втратили під рашистськими обстрілами в Ірпені. Рятуючи інші життя, він віддав своє. Пишаємось тобою, друже, і пробач нам. Ми все зробимо як слід", – додав кінорежисер Любомир Левицький у своєму інстаграмі.

MELOVIN з організаторами вечора пам'яті Паші Лі / Фото з фейсбуку співака

MELOVIN заспівав на вечорі пам'яті Паші Лі: відео

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