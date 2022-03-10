У черговому дописі в інстаграмі Олена Зеленська розповіла, що мама Павла – із Закарпаття, батько – кореєць з Криму. Але попри різне коріння, він боронив свою країну до останнього.

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Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув,

– поділилась дружина Зеленського,

Також вона розповіла про трагічну долю інших українців, що рятували життя людей, віддавши своє:

волонтерку Настю Яланську;

волонтера Анатолія Бережного;

зоозахисницю Олександру Поліщук;

та двох волонтерів-зоозахисників, імена яких невідомі.

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"Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну. Знаходять амуніцію для військових. Під вогнем доправляють гуманітарні вантажі та вивозять з-під обстрілів людей. Приймають біженців. Їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Та він його не зупинить. Адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Безкоштовно годують і селять. Стають до роботи замість тих, хто виїхав чи загинув. Діляться останньою пластинкою ліків. Відвідують самотніх немічних сусідів. Розбирають у сім’ї покинутих і загублених тварин", – додала перша леді.

Олена Зеленська захоплена згуртованістю та відвагою українців, лиш просить одне – залишатись живими.

Редакція Showbiz 24 приносить щирі співчуття родинам усіх загиблих та поранених, які стали жертвами російської війни.

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