У черговому дописі в інстаграмі Олена Зеленська розповіла, що мама Павла – із Закарпаття, батько – кореєць з Криму. Але попри різне коріння, він боронив свою країну до останнього.
До слова "Несправедлива смерть героя": українські зірки вшановують пам'ять актора Павла Лі
Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув,
– поділилась дружина Зеленського,
Також вона розповіла про трагічну долю інших українців, що рятували життя людей, віддавши своє:
- волонтерку Настю Яланську;
- волонтера Анатолія Бережного;
- зоозахисницю Олександру Поліщук;
- та двох волонтерів-зоозахисників, імена яких невідомі.
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"Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну. Знаходять амуніцію для військових. Під вогнем доправляють гуманітарні вантажі та вивозять з-під обстрілів людей. Приймають біженців. Їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Та він його не зупинить. Адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Безкоштовно годують і селять. Стають до роботи замість тих, хто виїхав чи загинув. Діляться останньою пластинкою ліків. Відвідують самотніх немічних сусідів. Розбирають у сім’ї покинутих і загублених тварин", – додала перша леді.
Олена Зеленська захоплена згуртованістю та відвагою українців, лиш просить одне – залишатись живими.
Що відомо про Пашу Лі
- Актор і телеведучий народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність.
- Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників".
- Через вторгнення Росії він приєднався до лав ЗСУ, але помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки. Він загинув в Ірпені 6 березня, на 11-й день війни.
- Співачка Камалія розповіла, що разом з Павлом на момент його загибелі був модератор артистки. Той розповів, що коли вони евакуювали в Ірпені людей та дітей з палаючого будинку, то чоловіки зняли свої бронежилети та закривали ними дітей від куль росіян. Всі 9 дітей залишились врятованими.