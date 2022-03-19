Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як пройшло прощання з актором кіно та дубляжу Павлом Лі, який загинув в Ірпені. Його поховали у Ворохті, що в Івано-Франківській області.
До слова Через 11 днів після загибелі: попрощались із відважним захисником-актором Павлом Лі
У Ворохті поховали Павла Лі
Наталка Денисенко розповіла, що безліч людей прийшли попрощатися із захисником. Вони вишикувалися у "живий коридор".
Вчора поховали нашого друга, колегу Пашу Лі, йому було 33 роки. Люди стояли кілометровим нескінченним коридором коли його тіло везли на поховання…
– сказала акторка.
Як ховали Павла Лі / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
"Він був вбитий в Прощену Неділю 6 березня, від рук російського окупанта, коли допомагав людям втікати з Ірпеня. 13 днів його тіло чекало поховання, на Великдень як раз буде 40 днів. Не забудьте пом‘янути нашого янгола Пашу", – додала Наталка Денисенко.
Зірка розповіла, що в день поховання Павло Лі виглядав так, наче спав. Напередодні він снився друзям.
Друзі казали: він снився і казав щось – "скажіть мамі що я дуже хочу спати, хай мені дадуть виспатися"… Вчора його кума, яка знала його зі школи сказала чудову фразу: "Паша - це була людина світла! Він сяяв зіркою, він летів, він жив на повні груди й з відкритим серцем до всього!"
– зауважила акторка.
Як ховали Павла Лі / Фото НВ
Що відомо про смерть Павла Лі
- Актор кіно та дубляжу, учасник "Фабрики зірок" та ведучий Павло Лі приєднався до ЗСУ після вторгнення Росії в Україну. Він мужньо відбивав атаки під Ірпенем, але загинув від куль окупанта.
- Співачка Камалія розповідала, що разом з Павлом на момент його загибелі був модератор артистки. Той розповів, що коли вони евакуювали людей та дітей з палаючого будинку, то чоловіки зняли свої бронежилети та закривали ними дітей від куль росіян. Діти залишились врятованими.
- Український шоубізнес емоційно відреагував на смерть Павла Лі. Для багатьох він був близьким другом та товаришем.