Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як пройшло прощання з актором кіно та дубляжу Павлом Лі, який загинув в Ірпені. Його поховали у Ворохті, що в Івано-Франківській області.

До слова Через 11 днів після загибелі: попрощались із відважним захисником-актором Павлом Лі

У Ворохті поховали Павла Лі

Наталка Денисенко розповіла, що безліч людей прийшли попрощатися із захисником. Вони вишикувалися у "живий коридор".

Вчора поховали нашого друга, колегу Пашу Лі, йому було 33 роки. Люди стояли кілометровим нескінченним коридором коли його тіло везли на поховання…

– сказала акторка.



Як ховали Павла Лі / Фото з інстаграму Наталки Денисенко



"Він був вбитий в Прощену Неділю 6 березня, від рук російського окупанта, коли допомагав людям втікати з Ірпеня. 13 днів його тіло чекало поховання, на Великдень як раз буде 40 днів. Не забудьте пом‘янути нашого янгола Пашу", – додала Наталка Денисенко.

Зірка розповіла, що в день поховання Павло Лі виглядав так, наче спав. Напередодні він снився друзям.

Друзі казали: він снився і казав щось – "скажіть мамі що я дуже хочу спати, хай мені дадуть виспатися"… Вчора його кума, яка знала його зі школи сказала чудову фразу: "Паша - це була людина світла! Він сяяв зіркою, він летів, він жив на повні груди й з відкритим серцем до всього!"

– зауважила акторка.

Як ховали Павла Лі / Фото НВ

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