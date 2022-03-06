Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.

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Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром,

– написав його побратим Ярослав Куц.

Сам Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.

Павло Лі з подругою Зоряною / Фото з інстаграму актора

Загибель Павла Лі глибоко вразила його фанів і зіркових друзів:

акторка Ксенія Мішина: "Пашенька, герой! Вічна пам'ять! Ми всі плачемо";

"Пашенька, герой! Вічна пам'ять! Ми всі плачемо"; співак Олег Серафин : "Пашо, я не можу в це повірити. Ти був неймовірним, світлим, справжнім. Боже, хай йому буде добре там з тобою у раю";

: "Пашо, я не можу в це повірити. Ти був неймовірним, світлим, справжнім. Боже, хай йому буде добре там з тобою у раю"; "Світла пам'ять. Ти був сильним, мужнім та справжнім героєм. Не забудемо";

"Герої не вмирають, ми завжди будемо пам'ятати".

Що відомо про Павла Лі

Він народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність. Українській публіці Павло Лі відомий завдяки таким фільмам: