Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.
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Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром,
– написав його побратим Ярослав Куц.
Сам Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.
Павло Лі з подругою Зоряною / Фото з інстаграму актора
Загибель Павла Лі глибоко вразила його фанів і зіркових друзів:
- акторка Ксенія Мішина: "Пашенька, герой! Вічна пам'ять! Ми всі плачемо";
- співак Олег Серафин: "Пашо, я не можу в це повірити. Ти був неймовірним, світлим, справжнім. Боже, хай йому буде добре там з тобою у раю";
- "Світла пам'ять. Ти був сильним, мужнім та справжнім героєм. Не забудемо";
- "Герої не вмирають, ми завжди будемо пам'ятати".
Що відомо про Павла Лі
Він народився у Євпаторії, в Криму. Знімався у кіно, рекламі, був актором дубляжу, брав участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3", яке принесло йому широку популярність. Українській публіці Павло Лі відомий завдяки таким фільмам:
- "Штольня";
- "Звичайна справа";
- "Тіні незабутих предків";
- SelfieParty;
- "Правило бою";
- "Зустріч однокласників".