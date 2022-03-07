24 канал зібрав дописи українських знаменитостей, які висловили слова скорботи через смерть Павла Лі. Актору було 33 роки.

До теми 33-річний актор Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Позитив

Репер записав відео, у якому емоційно прокоментував втрату Павла Лі – талановитого актора.

"Сьогодні російські під*раси, які атакують мою країну щодня, забрали життя в одного дуже талановитого чувака, прекрасного Паші Лі. Ніхто не може повірити в те, що таке може статися. Так ось це вам повідомлення, тим, хто підтримує агресію, тим, хто досі вірить, що тут знищують нацистів. Ні! Ви знищуєте найзолотіших і найпрекрасніших, важливих нам людей, наших рідних. Я не розумію, бл*ть, куди ви с*ка дивитеся. Я хочу, щоб горів у пеклі кожен, кожен бл*ть, хто знищує мій народ, хто підтримує цю пізд*тіну їб*ну в бункері. Кожен, хто мовчить, ви вбиваєте націю талановитих, шалено талановитих людей. Він не повинен був помирати під обстрілом, бл*ть, ваших російських с*ка ракет. Він мав померти на сцені в 96 років від оргазму, від оплесків. Паша Лі, спочивай з миром, братан", – сказав Позитив.

Позитив про смерть Павла Лі:



Ксенія Мішина

"Ми ніколи вам не вибачимо, що ви зробили з нашою країною! Ми ніколи не пробачимо вам українських людей, яких ви вбили! Ми ніколи вам не пробачимо тупості, боягузства та гнилих мізків! Ми ніколи не пробачимо тобі, Раша! І ніколи не будемо братніми народами! Ми щодня втрачаємо дітей, людей похилого віку, молодих пацанів та чоловіків, які доблесно захищають нашу країну від ваших безсовісних виродків! Паша Лі, ти наш герой, якого ми ніколи не забудемо! Світла та героїчна пам'ять".

Alina Pash

"Мій чарівний Друже, Паша Лі. Лети до світла, бо ти й так завжди був ним. Ти назавжди залишишся у пам‘яті із широченною усмішкою, глибоким поглядом і теплими обіймами. Дякую за зустріч наших душ. Люблю. Паша загинув від кулі російського снайпера під Ірпенем. Від кулі того, хто горітиме в пеклі, в диких муках, яким не буде кінця… Господь бачить, чує. Таким нелюдям прощення не існує ні на землі, ні на небі", – написала співачка.



Павло Лі / Фото з інстаграму Alina Pash

Наталка Денисенко

"Паша наш, Паша Лі… Я не вірю!!! Тільки не ти… У мене немає слів, щоб виразити свої почуття… Не хочу більше нікого просити й нікому доказувати шось із фашистської росії! Мовчіть і далі, і гнийте там разом зі своїм путіним", – написала акторка.



Павло Лі / Фото з інстаграму Денисенко

Анастасія Приходько

"Прощавай Пашо, у тебе було добре серце! Ти був справжній! Твій голос назавжди залишився у нашій пісні "Твоє серце“… Нехай земля буде пухом… Загинув сьогодні у місті Ірпінь".

Спільні кадри Приходько та Павла Лі:

Ольга Фреймут



Зірки коментують смерть Павла Лі / Фото з інстаграм-сторіз

Санта Дімопулос

"Я не можу повірити… Пашка. Молода, талановита, добра, нереальна людина. Сьогодні його вбили. Обірвалось ще одне безцінне життя. Боляче так, що хочеться кричати не зупиняючись, але від безсилля просто незкінченно течуть сльози. Сподіваюсь, там краще, ніж тут, ангел".



Зірки коментують смерть Павла Лі / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Астаф'єва

"Мерзота. На вас прокляття всього світу. Скоро щось більше, ніж ви можете собі уявити, звільнить вас. Всіх! Несправедлива смерть героя, прекрасної людини".



Зірки коментують смерть Павла Лі / Фото з інстаграм-сторіз

Джамала

"Це – Павло Лі. Чудовий хлопець, якого я добре знала. Його сьогодні вбила російська армія в Ірпені. Він розмовляв російською мовою. Українець корейського походження. Героям слава".



Зірки коментують смерть Павла Лі / Фото з інстаграм-сторіз

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