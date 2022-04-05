В одном из львовских кинотеатров устроили благотворительный показ фильма "Тіні незабутих предків". На мероприятии почтили память погибшего актера Паши Ли, который в 33 года отдал свою жизнь за Украину, собрали деньги для его семьи и ВСУ.
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MELOVIN спел на вечере памяти Паши Ли
Перед кинопоказом выступил MELOVIN. С оркестром он исполнил свой новый хит "Не зволікай", клип на которую снял во Львове. В сети певец рассказал, что вместе им удалось собрать 72 730 гривен.
На вечере памяти Паши Ли собрали 72 730 гривен. Деньги пойдут на помощь ВСУ и семье погибшего. Спасибо всем, кто присоединился. Герои не умирают! Вечная память,
– написал MELOVIN.
"Благотворительный показ нашего фильма "Тіні незабутих предків" в честь нашего близкого друга и героя Паши Ли, которого мы потеряли под рашистскими обстрелами в Ирпене. Спасая другие жизни, он отдал свою. Гордимся тобой, друг, и прости нас. Мы все сделаем как следует", – добавил кинорежиссер Любомир Левицкий в своем инстаграме.
MELOVIN с организаторами вечера памяти Паши Ли / Фото из фейсбука певца
MELOVIN спел на вечере памяти Паши Ли: видео
Что известно о Паше Ли
- Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб в Ирпене 6 марта, на 11-й день войны. Эвакуируя детей, он прикрывал их своим бронежилетом. Так парень спас десятки жизней ценой собственной.
- В сети его память почтил весь украинский шоу-биз, а первая леди Елена Зеленская рассказала о нем миру как об украинце, который "вывозил людей из охваченного войной Ирпеня и погиб".
- Простились с Пашей Ли только 17 марта, через 11 дней после гибели. Его похоронили в Ворохте, что в Ивано-Франковской области, с "километровым бесконечным коридором" людей.