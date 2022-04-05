В одном из львовских кинотеатров устроили благотворительный показ фильма " Тіні незабутих предків ". На мероприятии почтили память погибшего актера Паши Ли, который в 33 года отдал свою жизнь за Украину, собрали деньги для его семьи и ВСУ.

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MELOVIN спел на вечере памяти Паши Ли

Перед кинопоказом выступил MELOVIN. С оркестром он исполнил свой новый хит "Не зволікай" , клип на которую снял во Львове. В сети певец рассказал, что вместе им удалось собрать 72 730 гривен.

На вечере памяти Паши Ли собрали 72 730 гривен. Деньги пойдут на помощь ВСУ и семье погибшего. Спасибо всем, кто присоединился. Герои не умирают ! Вечная память,

– написал MELOVIN.

"Благотворительный показ нашего фильма " Тіні незабутих предків " в честь нашего близкого друга и героя Паши Ли, которого мы потеряли под рашистскими обстрелами в Ирпене. Спасая другие жизни, он отдал свою. Гордимся тобой, друг, и прости нас. Мы все сделаем как следует", – добавил кинорежиссер Любомир Левицкий в своем инстаграме .

MELOVIN с организаторами вечера памяти Паши Ли / Фото из фейсбука певца

MELOVIN спел на вечере памяти Паши Ли: видео

Что известно о Паше Ли