MELOVIN привітав з іменинами партнерку по "Танцях" і потролив Гвоздьову
Джерело:інстаграм MELOVIN
Партнерка MELOVIN по "Танцях з зірками" святкує день народження. Іменинниця Ліза Русіна полетіла на відпочинок, тому співак привітав її не особисто, а в мережі. У вітальному дописі він тонко потролив Ілону Гвоздьову.
День народження танцівниця відзначає на островах у тропіках, однак MELOVIN вигадав, як вразити її навіть на відстані. Чи то через подругу, чи то через персонал готелю він передав Лізі Русіній десерт – шоколадне тістечко з написом Happy Birthday Ms Rusina – "З днем народження, пані Русіна". Фото цього солодкого презенту артист опублікував в інстаграмі і залишив промовисте вітання.
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Моє натхнення! З днем народження тебе, крихітко! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально і трепетно,
– написав MELOVIN.
"Моя кохана і рідна людинка", – відповіла іменинниця.
Тістечко MELOVIN для Лізи Русіної / Фото з інстаграму співака
Варто зауважити, що російською мовою частина привітання MELOVIN звучить так: "Меньше гвоздей тебе под ногами". Так, зірка натякнув на їхній скандал з танцівницею Ілоною Гвоздьовою, а фани підхопили його тролінг:
- "Про цвяхи чітко та влучно. Респект";
- "Менше цвяхів і більше пелюсток троянд";
- "Менше цвяхів, більше квітів".
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Головне про скандал MELOVIN і Лізи Русіної з Ілоною Гвоздьовою
- З перших ефірів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова не злюбила пару MELOVIN і Лізи Русіної. Їхні постановки вона називала вульгарними та аморальними, а саму дівчину непрофесійною та неуніверсальною.
- Однак у 8 випуску хореографиня погодилася станцювати з парою, після чого розкритикувала їх ще більше. Вона заявила, що артист "пив просто в залі", а Ліза фарбувала волосся і робила манікюр замість репетицій.
- Після їхнього вильоту з "Танців" Ілона Гвоздьова нібито могла спати спокійно, бо "справедливість перемогла", однак після скандалу "Танці з зірками" заступилися за MELOVIN.