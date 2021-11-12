З-поміж усіх пар на "Танцях з зірками", український співак MELOVIN і Ліза Русіна були доволі дружними. Наприкінці шоу артист навіть пристрасно поцілував партнерку. Та у їхній парі не обійшлось без конфлікту.
Дивіться також Еліна Світоліна розповіла, чому відмовляється від участі в "Танцях з зірками"
Сварка між MELOVIN і Лізою Русіною
За словами танцівниці, конфлікт стався лише один раз. Та навіть він завершився мирно.
Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, навіть від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, я вибачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла,
– поділилась Ліза Русіна.
MELOVIN та Ліза Русіна / Фото з інстаграму танцівниці
Дівчина також розповіла, що близько не була знайомою з виконавцем до початку "Танців з зірками". Вперше вона побачила артиста на зйомках кліпу.
"Його режисер Тарас Голубков на той час був моїм хлопцем і я просто прийшла до нього. Щиро кажучи, я не була шанувальницею творчості MELOVIN. Друга наша зустріч відбулася вже на кастингу проєкту "Танці зі зірками". Мелу запропонували вибрати, з ким він стане в пару – зі мною чи однією крутою бальницею. Він відразу сказав: Ліза Русіна", – поділилась танцівниця.
Зауважимо, хоч у парі конфліктів не було, сварки все ж трапилися між ними та Ілоною Гвоздьовою.
- Спершу переможниця "Танців з зірками" розкритикувала виступ MELOVIN та Лізи, назвавши його "вульгарним та аморальним". Згодом Ілона Гвоздьова різко висловилась про пару, коли була зірковою суддею.
- Ліза Русіна вирішила відповісти на критику хореографині. На її думку, Гвоздьовою керувала звичайна заздрість. "Ніби я перейшла десь дорогу цій людині, що можна було серед усіх виділити мене і свій коментар присвятити мені", – висловлювалась дівчина.
- Здавалося, що конфлікт вичерпано. Але виявилося, що в одному з ефірів MELOVIN і Ліза Русіна танцюватимуть разом з Ілоною Гвоздьовою. І це зовсім не зблизило танцівниць та співака. Переможниця проєкту звинуватила MELOVIN у тому, що він нібито приходив на репетиції напідпитку й пив просто в залі.
- Та музикант не змовчав, а назвав такі слова лицемірством і сказав, що зірка "пробила дно будь-якої людяності". Згодом Ілона Гвоздьова написала, що сподівалась, що помилилась у критиці цієї пари. Але коли виступила з ними, нібито переконалась у своїх словах та отримала гіркий досвід.