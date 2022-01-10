День народження танцівниця відзначає на островах у тропіках, однак MELOVIN вигадав, як вразити її навіть на відстані. Чи то через подругу, чи то через персонал готелю він передав Лізі Русіній десерт – шоколадне тістечко з написом Happy Birthday Ms Rusina – "З днем ​​народження, пані Русіна". Фото цього солодкого презенту артист опублікував в інстаграмі і залишив промовисте вітання.

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Моє натхнення! З днем народження тебе, крихітко! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально і трепетно,

– написав MELOVIN.

"Моя кохана і рідна людинка", – відповіла іменинниця.

Тістечко MELOVIN для Лізи Русіної / Фото з інстаграму співака

Варто зауважити, що російською мовою частина привітання MELOVIN звучить так: "Меньше гвоздей тебе под ногами". Так, зірка натякнув на їхній скандал з танцівницею Ілоною Гвоздьовою, а фани підхопили його тролінг:

"Про цвяхи чітко та влучно. Респект";

"Менше цвяхів і більше пелюсток троянд";

"Менше цвяхів, більше квітів".

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