День рождения певица отмечает на островах в тропиках, однако MELOVIN придумал, как поразить ее даже на расстоянии. То ли через подругу, то ли через персонал отеля он передал Лизе Русиной десерт – шоколадное пирожное с надписью Happy Birthday Ms Rusina – "С днем рождения, госпожа Русина". Фото этого сладкого презента артист опубликовал в инстаграме и оставил красноречивое поздравление.

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Мое вдохновение! С днем рождения тебя, крошка! Меньше гвоздей тебе под ногами! Люблю тебя, максимально и трепетно,

– написал MELOVIN.

"Мой любимый и родной человек", – ответила именинница.

Пирожное MELOVIN для Лизы Русиной / Фото из инстаграма певца

Стоит заметить, что словами "Меньше гвоздей тебя под ногами" звезда намекнул на их скандал с танцовщицей Илоной Гвоздевой, а фаны подхватили его троллинг:

"О гвоздях четко и метко. Респект";

"Меньше гвоздей и больше лепестков роз";

"Меньше гвоздей, больше цветов".

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