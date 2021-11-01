Ілона Гвоздьова цього року не бере участь в "Танцях з зірками", однак не оминає увагою жоден випуск. Вона активно висловлюється щодо виступів усіх конкурсантів. Здебільшого критикує їх.

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Ілона Гвоздьова про виліт MELOVIN

MELOVIN покинув шоу в 9 випуску. У номінації, де також опинилася Олександра Заріцька, довелося станцювати імпровізоване ча-ча-ча. Ілона Гвоздьова під час оголошення фінальних результатів зняла відео, на якому разом із подругою танцює ча-ча-ча та радіє вильоту MELOVIN.

Не дякуйте! І пам'ятайте, що все в цьому житті – бумеранг! Не зарікайся, не біжи поперед батька в пекло, не розкидайся голосними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спати спокійно! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла,

– написала Гвоздьова.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, у 8 прямому ефірі Ілона Гвоздьова станцювала з MELOVIN і Лізою Русіною. Тиждень репетицій довів танцівниці, що вони епатажні учасники зі слабкою технікою. Навіть за участю хореографині пара отримала від суддів низькі оцінки.