У 9 випуску "Танців з зірками" прихильність продюсерів до пари MELOVIN та Лізи Русіної була очевидна. Схоже, після відкритого конфлікту з Ілоною Гвоздьовою проєкт заступився за співака. Деталі дізнавайтеся далі.

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Юрій Горбунов

Ведучий "Танців з зірками" відкрито заявив, що тріо MELOVIN, Лізи Русіної та Ілони Гвоздьової було провальним. Усе тому, що у 8 прямому ефірі вони отримали найнижчі оцінки суддів.

Ба більше, шоумен переконаний, що танцівниця вчинила негідно й зрадила артиста – звинувачувала в неадекватності та ширила чутки про його пристрасть до алкоголю.

У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Ілона чомусь звинуватила цю пару в неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів, браво,

– висловився Горбунов.

Юрій Горбунов і Женя Кот з MELOVIN і Лізою Русіною / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова розповідала, що MELOVIN приходив на репетиції напідпитку і "пив просто в залі", а Ліза Русіна замість тренувань фарбувала волосся і робила манікюр. Співак різко відповів танцівниці, заявивши, що вона "пробила дно будь-якої людяності".

Катерина Кухар

У перших ефірах між суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар і MELOVIN була шалена напруга. Співак дарував балерині "живе" серце, еротичні наручники та окуляри, а та завалювала його критикою. Однак до 9 ефіру проєкту пристрасті між ними вщухли, а неприязнь переросла у дружбу.

Чудово, що проєкт подарував мені тебе. Як добре, що попри результати, на обличчі залишається щира усмішка,

– заявила Катерина Кухар.

Катерина Кухар і MELOVIN / Відео з інстаграму балерини

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Олена Шоптенко

Головна хореографиня "Танців з зірками" тісно працювала з усіма учасниками цього сезону. MELOVIN і Ліза Русіна – не виняток. Після їхнього вильоту в 9 випуску танцівниця зізналась, що буде сумувати за сміливістю цих епатажних артистів.

Найепатажніша пара проєкту. Вашої сміливості буде не вистачати,

– заявила Олена Шоптенко.

Олена Шоптенко з MELOVIN і Лізою Русіною / Фото з інстаграму танцівниці