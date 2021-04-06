Всі можливості були доступні: Меган Маркл збрехала щодо нестерпних умов життя в палаці

Королівський біограф Ендрю Мортон звинуватив Меган Маркл у брехні. Він заявив, що герцогиня лукавила, коли говорила про складні умови в палаці. Насправді королева давала дружині принца Гаррі кілька варіантів розвитку.

Незважаючи на те, що інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі вийшло місяць тому, воно однаково викликає величезний резонанс у суспільстві. Цього разу відверті зізнання подружжя прокоментував королівський біограф Ендрю Мортон.

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Біограф звинуватив Меган Маркл у брехні

Ендрю Мортон заявив, що Меган Маркл точно злукавила, коли говорила про те, що відчуває себе у королівському палаці, як в полоні. За словами експерта, королева Єлизавета II ще з початку не ставила обмежень подружжю. Навпаки, Її Величність пропонувала кілька варіантів розвитку пари в межах монаршої родини.

Мортон додав, що королева навіть погоджувалась на те, щоб Меган Маркл продовжувала кар'єру акторки, однак поєднувала її з королівськими обов'язками.

Заради справедливості варто зазначити, що королева Єлизавета II дала Меган і Гаррі можливість робити все, що заманеться. Королівська родина навіть сказала Меган: "Якщо ти не хочеш повноцінно виконувати свої королівські обов'язки, будь ласка, продовжуй займатися акторством". Всі ці можливості були для неї доступні,

– розповів королівський біограф.

Ендрю Мортон зауважив, що подружжя також могло подорожувати усім світом. Вони мали право полетіти в будь-яку країну першим класом, а королева була готова зробити їх послами певної держави.

Раніше королівський біограф також говорив про те, що Меган Маркл "забрехалась" щодо умов у палаці як у тюрмі. Вона могла вільно виходити на прогулянки, її часто бачили після шопінгу неподалік Кенсінгтонського палацу.

Суперечливі твердження Меган Маркл