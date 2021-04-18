Передала вінок та записку: Меган Маркл вшанувала пам'ять принца Філіпа

17 квітня в Лондоні поховали принца Філіпа. На похороні зібралися члени королівської родини, серед яких і принц Гаррі, який прилетів з США. Дружина онука герцога Единбурзького – Меган Маркл залишилася в Каліфорнії, оскільки перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона передала на похорон особливий вінок та записку.

Церемонія прощання з принцом Філіпом відбулася в каплиці Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку, а поховали чоловіка Єлизавети II в Королівській усипальниці. Мільйони людей у всьому світі вшановували пам'ять герцога.

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Не залишилася осторонь і Меган Маркл. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності, тому за рекомендацією лікаря залишилася в США і не летіла в Лондон. Натомість жінка дивилася церемонію прощання, яка за тихоокеанським часом розпочалася о 7 годині ранку, по телебаченню. Також Меган передала особливий вінок, квіти для якого обирала разом із коханим – принцом Гаррі.

Вінок від Меган Маркл на похороні принца Філіпа

Квіти від Маркл під час прощання з принцом Філіпом були в каплиці Святого Георгія. Кожна рослина у вінку мала особливе значення та символізм.

Квіти у вінку для принца Філіпа:

акант м'який – національна квітка Греції, що символізувала спогади про батьківщину принца;

дзвіночки – символ подяки й вічної любові;

розмарин – символ пам'яті;

лаванда – символ відданості;

троянда – символ червня – місяця, коли народився герцог Единбурзький;

синьоголовник – символізував зв'язок принца Філіпа з морською піхотою.



Вінок від Меган Маркл другий праворуч / Фото Getty Images

Вінок вручну виготовила флористка Віллоу Кросслі. Саме вона збирала букети на весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а також на хрещення їхнього сина Арчі.

Поряд із вінком лежала й особлива записка від Меган Маркл, зміст якої не розсекретили.

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