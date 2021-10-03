Мають багато спільного: з'явились деталі стосунків Анджеліни Джолі та The Weeknd
Джерело:E! News
Вже кілька місяців ходять чутки про романтичні стосунки акторки Анджеліни Джолі та співака The Weeknd. Однак джерела, близькі до пари, розповіли, що насправді їх пов'язує лише дружба та спільні інтереси.
Нещодавно голлівудська акторка Анджеліна Джолі вийшла у світ з канадським співаком The Weeknd. Тому ЗМІ знову почали активно обговорювати їхні стосунки. Інсайдери поділилися, які насправді відносини між зірками.
Цікаво Анджеліна Джолі вкотре підігріла чутки про роман зі співаком The Weeknd
Деталі стосунків Джолі та The Weeknd
Джерела, близькі до знаменитостей, повідомили, що насправді Анджеліну Джолі та The Weeknd поєднують робочі стосунки.
Вони не зустрічаються. У них є спільні інтереси, і їм подобається об'єднувати свої ідеї, щоб подивитися, що вони можуть придумати. Нещодавно вони говорили про спільне партнерство в декількох гуманітарних проєктах. Він любить говорити про фільми та мистецтво,
– пише видання.
Також стало відомо, що зірки мають ділові зустрічі вже кілька місяців. Водночас на них акторка та співак розмовляють про спільні інтереси.
"Вони познайомилися через спільних друзів в індустрії кіно. У них багато спільного. Вони повністю порозумілися після їх першої зустрічі на початку цього літа і з того часу підтримують зв'язок", – додав інсайдер.
Зустрічі Анджеліни Джолі та The Weeknd
- Вперше знаменитостей заскочили разом на вечері в Лос-Анджелесі наприкінці червня. Вони намагалися приховати зустріч, однак чутки про новий роман швидко розлетілись у мережі. Тоді деякі інсайдери розповідали, що The Weeknd хоче потрапити в кінобізнес і знятися у фільмі.
- Згодом з'ясувалося, що акторка вже кілька разів бачилась з музикантом. На одну з зустрічей вона взяла свого сина Пакса. Він був у захваті від The Weeknd, адже є його шанувальником.
- У липні Анджеліна Джолі разом з дітьми відвідала приватний концерт, на якому був і The Weeknd. Вони підійшли один до одного та про щось розмовляли.
- Днями зірок вкотре побачили разом у ресторані в Санта-Моніці. Вони вечеряли приблизно дві з половиною години, а згодом сіли в одну автівку та відправилися до особняка The Weeknd.