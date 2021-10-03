Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет с канадским певцом The Weeknd. Поэтому СМИ снова начали активно обсуждать их отношения. Инсайдеры поделились, каковы на самом деле отношения между звездами.
Интересно Анджелина Джоли в очередной раз подогрела слухи о романе с певцом The Weeknd
Детали отношений Джоли и The Weeknd
Источники, близкие к знаменитостям, сообщили, что на самом деле Анджелину Джоли и The Weeknd объединяют рабочие отношения.
Они не встречаются. У них есть общие интересы, и им нравится объединять свои идеи, чтобы посмотреть, что они могут придумать. Недавно они говорили о совместном партнерстве в нескольких гуманитарных проектах. Он любит говорить о фильмах и искусстве,
– пишет издание.
Также стало известно, что звезды имеют деловые встречи уже несколько месяцев. В то же время на них актриса и певец разговаривают об общих интересах.
"Они познакомились через общих друзей в индустрии кино. У них много общего. Они полностью поладили после их первой встречи в начале этого лета и с тех пор поддерживают связь", – добавил инсайдер.
Встречи Анджелины Джоли и The Weeknd
- Впервые знаменитостей увидели вместе на ужине в Лос-Анджелесе в конце июня. Они пытались скрыть встречу, однако слухи о новом романе быстро разлетелись в сети. Тогда некоторые инсайдеры рассказывали, что The Weeknd хочет попасть в кинобизнес и сняться в фильме.
- Впоследствии выяснилось, что актриса уже несколько раз виделась с музыкантом. На одну из встреч она взяла своего сына Пакса. Он был в восторге от The Weeknd, ведь является его поклонником.
- В июле Анджелина Джоли вместе с детьми посетила частный концерт, на котором был и The Weeknd. Они подошли друг к другу и о чем-то разговаривали.
- На днях звезд в очередной раз увидели вместе в ресторане в Санта-Монике. Они ужинали примерно два с половиной часа, а затем сели в одну машину и отправились в особняк The Weeknd.