Нещодавно голлівудська акторка Анджеліна Джолі вийшла у світ з канадським співаком The Weeknd. Тому ЗМІ знову почали активно обговорювати їхні стосунки. Інсайдери поділилися, які насправді відносини між зірками.

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Деталі стосунків Джолі та The Weeknd

Джерела, близькі до знаменитостей, повідомили, що насправді Анджеліну Джолі та The Weeknd поєднують робочі стосунки.

Вони не зустрічаються. У них є спільні інтереси, і їм подобається об'єднувати свої ідеї, щоб подивитися, що вони можуть придумати. Нещодавно вони говорили про спільне партнерство в декількох гуманітарних проєктах. Він любить говорити про фільми та мистецтво,

– пише видання.

Також стало відомо, що зірки мають ділові зустрічі вже кілька місяців. Водночас на них акторка та співак розмовляють про спільні інтереси.

"Вони познайомилися через спільних друзів в індустрії кіно. У них багато спільного. Вони повністю порозумілися після їх першої зустрічі на початку цього літа і з того часу підтримують зв'язок", – додав інсайдер.

Зустрічі Анджеліни Джолі та The Weeknd