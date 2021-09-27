Пара виходила з ресторану Giorgio Baldi, де разом вечеряла. Папараці повідомляють, що там вони пробули близько двох годин з половиною годин. Якщо до ресторану вони приїхали порізно, то після вечері разом сіли в автомобіль The Weeknd і відправились в його особняк.

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Зазначимо, що пару вперше разом побачили разом 30 червня у цьому ж ресторані, а 10 липня Джолі і The Weeknd разом сходили на концерт в Лос-Анджелесі. Зазначимо, що жоден зі знаменитостей не коментує чуток про роман, але й не поспішає їх спростовувати. Ймовірно, вони обговорюють лише робочі питання, адже The Weeknd начебто планує знятись у фільмі Джолі.

Варто додати, що між 46-річною Анджеліною та 31-річним Ейбелом – 15 років різниці. Наразі кожен з них самотній, адже в акторки досі триває судова тяганина з Бредом Піттом, а в The Weeknd після розриву стосунків з моделлю Беллою Хадід так собі нікого не знайшов.