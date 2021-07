Побачення Анджеліни Джолі та The Weeknd відбулось у середу ввечері, 30 червня. Як не дивно, після вечері, що затягнулась на кілька годин, акторка й музикант вийшли з ресторану одне за одним. Все для того, щоб не потрапити в об'єктив папараці разом. Однак чутки про їхню романтичну зустріч вже розповзлися мережею.

Тоді як інше джерело Page Six запевняє, що 46-річну Анджеліну Джолі та 31-річного The Weeknd не пов'язує нічого, крім роботи. Вони нібито зустрічалися з ділових питань, адже співак хоче продовжити кар'єру в Голлівуді.

Вони явно не намагаються приховати вечірнє побачення. Він, безумовно, зосереджений на тому, щоб потрапити в кінобізнес,

– запевняють інсайдери.

Нагадаємо, два роки тому The Weeknd з'явився в кримінальному трилері "Неграновані коштовності", а 2020-го став співавтором одного з епізодів мультсеріалу "Американський тато". До того ж днями стало відомо, що співак зіграє головну роль в драматичному серіалі HBO The Idol. Схоже, він серйозно налаштований "засвітитися" в Голлівуді.

Варто додати, що The Weeknd згадував колишнього чоловіка Джолі Бреда Пітта у своєму хіті Starboy, який побачив світ 2016 року. "Дайте н*гру побути Бредом Піттом", – співав зірка. Тоді він прирівняв успіх альбому Beauty Behind the Madness до успіху фільму "Легенди осені", після якого актор здобув світове визнання.