Днями світом розлетілась новина про побачення 46-річної Анджеліни Джолі з 31-річним The Weeknd. Поки одні приписували зіркам роман, а інші запевняли, що їхня зустріч була робочою, інсайдери розвідали захопливі деталі.

Важливо Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з The Weeknd

Як з'ясувалось, голлівудська акторка "певний час контактує з The Weeknd" і бачиться з ним не вперше. На початку червня вона провела канікули в Нью-Йорку. Там Анджеліна Джолі познайомила дітей з першим колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером. Згодом відбулась її зустріч зі співаком, на яку вона покликала 17-річного сина Пакса.

"Він був у Нью-Йорку в той час, що й вона з дітьми. Вони зустрічалися за обідом. Джолі взяла Пакса з собою, оскільки він – великий шанувальник музиканта. Вони добре порозумілися. Пакс був у захваті", – йдеться в джерелі.

Вони просто друзі, але хто-зна, що може бути в майбутньому. Він не приховує, що відчуває симпатію до неї,

– заявили інсайдери.

Додамо, після того, як Анджеліну Джолі кілька разів помічали біля будинку Джонні Лі Міллера, ширилися чутки про відновлення її роману з колишнім чоловіком.

Їхнє спілкування нагадує теперішній роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, які зійшлися через 17 років після розставання. З моменту розриву Джолі та Міллера минуло 24 роки.