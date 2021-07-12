Після того як мережею розлетілися чутки про романтичні почуття між Анджеліною Джолі та The Weeknd, преса стала ще більш пильно стежити за зірками. Натомість папараці намагаються зловити кожний момент, щоб сфотографувати пару разом.

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The Weeknd та Джолі на концерті

Днями в Лос-Анджелесі канадський музикант Мустафа виступив з приватним концертом. На нього прибула голлівудська акторка Анджеліна Джолі з дітьми – 16-річною Захарою і 15-річною Шайло. На заході помітили й The Weeknd, який відпочивав зі своїми друзями.

На концерті побачили, як знаменитості підійшли один до одного й розмовляли. Після численних чуток про роман пари, така ситуація не може бути звичайним збігом, як вважають інсайдери.

Чутки про роман The Weeknd та Джолі