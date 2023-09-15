Люди роблять висновки, – Єфросиніна зізналася, що думає про Олега Винника та Влада Яму

Українці вже півтора року критикують Влада Яму та Олега Винника, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали з України. Свою думку про цих зірок-зрадниців висловила і телеведуча Маша Єфросиніна.

Вона вважає, що після перемоги України до Олега Винника вже не прийдуть багато глядачів, а Влада Яму більше не посадять у "Танці з зірками". Про це вона розповіла в новому інтерв'ю.

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Єфросиніна відповіла, що в неї немає ворогів у шоубізнесі, але, на її думку, Винник і Яма вже не будуть такими популярними, як раніше, адже всі пам’ятатимуть про "зраду".

"У мене немає ворогів у шоубізнесі. Я ніколи нікому не переходила дорогу, ніколи ні з ким не конфліктувала. Так, мені кілька разів давали в спину, але я зневажаю людей, які це роблять", – пояснила вона.

Марія наголосила, що не любить "перемивати кістки" іншим, адже знає, що таке моральні травми.

Проте, за її словами, коли артист втрачає все, не обов'язково говорити йому, що це його вибір.

Ви здивуєтеся, якщо Винник зараз збере "Олімпійський"? Я здивуюся. От я дійсно живу в переконанні, що люди не прийдуть на його концерт у тих кількостях, як приходили раніше, що Влада Яму не посадять у "Танці з зірками",

– заявила Єфросиніна.

Вона додала, що про це не варто говорити публічно, люди й так вже зробити висновки про Влада Яму та Олега Винника.

"Навіщо моя думка? Усе ж зрозуміло", – підсумувала ведуча.

Єфросиніна вважає, що зараз усі публічні персони "причаїлися", бо бояться хейту. При цьому, за її словами, ще три роки тому усі слухали "Вовчицю" Винника та не цікавилися його позицією.

"Я нікого не виправдовую, сама наробила купу помилок. Але треба жити сьогодні, треба розуміти свої помилки... А сидіти та перемивати кістки для того, щоб люди сформували своє ставлення до Вінника... Можливо, нехай люди самі почнуть думати, що вони відчувають з того чи іншого приводу?" – додала Маша.

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