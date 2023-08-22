Влітку Винник вперше за півтора роки війни вийшов на зв'язок з шанувальниками та дав перше інтерв'ю. У ньому він нарешті озвучив ім'я дружини та розповів про своє перебування в Німеччині.
Цікаво "Клон" Винника випустив новий трек: за що його розкритикували в мережі
Горбунов зізнався, що він до повномасштабної війни співпрацював з Олегом Винником. Саме продюсер запросив співака у свій проєкт "Скажене весілля". Виявляється, Винник не одразу погодився на пропозицію, адже боявся за свій імідж.
До цього ми співпрацювали. Він знімався в нас у "Скаженому весіллі" і співав разом з Олексієм. Така в нас була робоча співпраця. Хоча Олег з самого початку важко йшов на контакт. Він не хотів спочатку зніматись, переживав, як це вплине на його імідж. А потім погодився і не шкодував,
– поділився Юрій Горбунов.
Ведучий прокоментував втечу співака до Німеччини. На його думку, важко сказати, чи приймуть українці Винника, який жодного разу не повертався додому.
"Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити… Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого немає. Мені здається, навіть якщо ти стаєш на граблі, потрібно все одно щось робити", – висловився Горбунов.
Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео
Що про Олега Винника кажуть інші зірки
- Співак Іван Леньо назвав Олега Винника "мовчазним бараном". До того ж, він закликав фанатів артиста не приходити на його концерти, якщо такі колись будуть.
- Ігор Кондратюк також вважає відсиджування Винника в Німеччині ганебним вчинком. "Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так", – сказав продюсер.
- Даша Астаф'єва згадувала про Олега Винника, який обрав мовчання, а потім дав інтерв'ю з-за кордону. За її словами, слова співка – це просто мем. Її обурює позиція людей, які ігнорують війну.
- Навіть шеф-кухар Євген Клопотенко висловлювався про Олега Винника. Він обурний тим обурений тим, що співак просто "плюнув на своїх" і втік з України, але впевнений, що Винник після перемоги повернеться в Україну.