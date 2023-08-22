Влітку Винник вперше за півтора роки війни вийшов на зв'язок з шанувальниками та дав перше інтерв'ю. У ньому він нарешті озвучив ім'я дружини та розповів про своє перебування в Німеччині.

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Горбунов зізнався, що він до повномасштабної війни співпрацював з Олегом Винником. Саме продюсер запросив співака у свій проєкт "Скажене весілля". Виявляється, Винник не одразу погодився на пропозицію, адже боявся за свій імідж.

До цього ми співпрацювали. Він знімався в нас у "Скаженому весіллі" і співав разом з Олексієм. Така в нас була робоча співпраця. Хоча Олег з самого початку важко йшов на контакт. Він не хотів спочатку зніматись, переживав, як це вплине на його імідж. А потім погодився і не шкодував,

– поділився Юрій Горбунов.

Ведучий прокоментував втечу співака до Німеччини. На його думку, важко сказати, чи приймуть українці Винника, який жодного разу не повертався додому.

"Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити… Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого немає. Мені здається, навіть якщо ти стаєш на граблі, потрібно все одно щось робити", – висловився Горбунов.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

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