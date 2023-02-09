Піджимала пальчики в чоботах, – Маша Єфросиніна пригадала, як не було грошей на нове взуття

Маша Єфросиніна не раз розповідала, що її дитинство в Керчі було важким. Вона згадала, як ходила в тісних ботинках, бо не було грошей на нові, і заявила, що через це все життя відкладала на "чорний день".

Раніше Маша Єфросиніна ділилася, як дитиною жила у Криму без світла та грілася з сестрою у татовому кожусі. Тепер же зізналася, що бідність дуже вплинула на її ставлення до грошей. Ведуча заощаджувала, бо пам'ятає, як піджимала пальці в ботинках, з яких уже виросла.

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Як на Єфросиніну вплинула бідність у дитинстві

Я завжди сперечалася зі своїм чоловіком, який каже: "Гроші повинні працювати, їх треба вкладати. Так, ти можеш втратити, але можеш і заробити". Він фондовим ринком займається, інвестиціями. Я казала: "Ні, я пам'ятаю, як пальчики піджимала в ботиночках, бо мені не могли нові купити, і в мене криві пальчики. Ні-ні, я оце буду накопичувати, і може ми там десь не поїдемо, але нехай буде на "чорний день",

– пригадала Маша Єфросиніна.

Тоді Тимур сміявся й питав: "Який "чорний день"? У ХХІ столітті чорний день?" Проте цим днем виявилося 24 лютого 2022 року, коли вони обоє втратили бізнес і роботу.

"Як би дивно це зараз не звучало, але мене моя бережливість рятує зараз у прямому сенсі. Мене і моїх дітей", – зізналася ведуча.