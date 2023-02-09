Ранее Маша Ефросинина делилась, как ребенком жила в Крыму без света и грелась с сестрой в кожухе папы. Теперь призналась, что бедность сказалась на ее отношение к деньгам. Ведущая экономила, потому что помнит, как поджимала пальцы в ботинках, из которых уже выросла.

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Как на Ефросинину повлияла бедность в детстве

Я всегда спорила со своим мужем, который говорит: "Деньги должны работать, их нужно вкладывать. Да, ты можешь потерять, но можешь и заработать". Он фондовым рынком занимается, инвестициями. Я говорила: "Нет, я помню, как пальчики поджимала в ботиночках, потому что мне не могли новые купить, и у меня кривые пальчики. Нет-нет, я это буду накапливать, и может мы там где-то не поедем, но пусть будет на "черный день",

– вспомнила Маша Ефросинина.

Тогда Тимур смеялся и спрашивал: "Какой "черный день"? В XXI веке черный день?" Однако этим днем оказалось 24 февраля 2022 года, когда они оба потеряли бизнес и работу.

"Как бы странно это сейчас ни звучало, но меня моя бережливость спасает сейчас в прямом смысле. Меня и моих детей", – призналась ведущая.