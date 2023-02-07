Останні місяці Маша Єфросиніна живе на дві країни – у Польщі в неї син Сашко та мама, а в Україні коханий чоловік. Війна перекроїла їхні стосунки, вони бачаться тільки між ротаціями Тимура, але ці зустрічі завжди теплі. Ведуча вперше показала, як вранці відпускає його на службу.

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Маша Єфросиніна показала чоловіка-добровольця у формі ЗСУ

У кадрі Тимур Хромаєв з'явився "на військовому" з рюкзаками та клунками, але, на відміну від дружини, усміхнений.

Не звикну до цього ніколи,

– тужливо прокоментувала Єфросиніна.

"У мене всі ці місяці просто фізично та психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову данність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я, черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно. Сильно страшно", – зізналася ведуча в інстаграм-сторіс.

Однак додала, що стати на захист країни – це рішення її Тимура, як і тисяч чоловіків по всій країні, і вона ним пишається: "І під завалами всіх страхів у нас з вами там всередині точно причаїлася гордість".

Маша Єфросиніна провела чоловіка на службу / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

До речі, поки Тимур Хромаєв служить у добровольчому загоні, де оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів, Маша Єфросиніна тримає інформаційний фронт. Вона майже рік закриває роти пропагандистам Кремля, тож у Росії її оголосили "терористкою". Зірка нібито причетна до екстремістської діяльності, тож навіть перебуває в розшуку.