Українська ведуча Маша Єфросиніна у День енергетика розповіла, що вимкнення світла для неї насправді – не новинка. Вона згадала 1992 рік, коли жила з батьками та сестрою в Керчі у квартирі на 9 поверсі.

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Маша Єфросиніна згадала, як в дитинстві

"Мені 13 років. Я точно знаю свої обов'язки: встигнути зробити уроки, попрасувати білизну та відварити картоплю або макарони до того, як вимкнуть світло. Його вимикають щодня: в гіршому випадку, о 18, коли батьки ще не повернулися (тоді обов'язково треба збігати до ліфта та постукати й покричати, чи не застрягли вони), або близько 20 – тоді ще можна повечеряти разом з родиною", – згадала ведуча.

Маша розповіла, що найчастіше світло вимикали під час вечері – тоді її батько запалював керосинову лампу, а мама готувала їжу на кубиках сухого спирту.

Нас з сестрою замотували в татків кожух – я всувала руку в один рукав, Ліза в інший – так і сиділи. Було не страшно, адже батьки поруч і вони точно знають, що робити. Тато пояснює, що це просто така бідна в нас країна, що Керч дуже маленьке містечко, і для нього електроенергії не вистачає.

Єфросиніна додала, що з роками, коли зникало світло, вона згадувала ті роки в Керчі як жахіття. Та тепер її дитинство без світла нагадує "пригоду" у порівнянні з тим, що відбувається зараз. Однак тепер українці знають, хто у всьому винен, та знають, кому слід дякувати. Тож вона звернулась до енергетиків, воїнів світла та завзятості. "Нам не відомо, що терплять ці люди, відновлюючи для нас світло. Світло, яке майже все наше життя було для нас буденністю! Що відчувають, коли, полагодивши все, бачать, як знов воно знищується. Слава їм! Сил їм! І уклін!"



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму ведучої