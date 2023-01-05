Маша Єфросиніна під час війни живе на дві країни – Польщу та Україну. До Києва зірка повертається раз у місяць чи рідше – тоді, коли її чоловік може присвятити дружині трохи часу.

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Бізнес чоловіка Єфросиніної постраждав

"У червні він поставив мене перед фактом, що подався до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Це був досить важкий період", – поділилась телеведуча.

Маша Єфросніна поділилась, що захист України для Тимура стало тим, чим він міг зайнятися після втрати бізнесу. Всі його надбання постраждали, бо перебувають в окупованих територіях.

Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було вибудовано після того, як він пішов з чиновницької діяльності, воно знаходилося в зоні, яка була окупована. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні вщент зруйновані. Єдине, що дало йому сили не з'їхати з глузду і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років, – це піти захищати Україну,

– зізналась ведуча.

Маша з Тимуром: відео

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Та зараз вона пишається Тимуром.

Чи заробляє сама Єфросиніна

Ведуча й сама втратила заробіток через повномасштабне вторгнення. Зірка розповідала, що як почесний Посол ООН вона зарплатню не отримує, а живе на заощадження, які повідкладала минулими роками. Гроші з ютуб-каналу вона реінвестує у свій проєкт.

"Іноді виходжу в мінус, деколи в нуль. Ці кілька разів я заробила і вони компенсували те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого".