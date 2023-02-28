У розмові з Сергієм Лиховидою Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з рідною сестрою, а також розповіла про чоловіка-військового. Вона нагадала українкам про посттравматичний синдром, з яким стикаються захисники після війни.

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Маша Єфросиніна про чоловіка в ЗСУ

Ведуча зізналась, що ходить на сеанси до психолога, бо розуміє, що після війни Тимур Хромаєв зміниться. Про це зірка розповіла зі сльозами на очах.

ПТСР – це страшно. Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка в тому, що він туди йде. Мені знадобилося багато часу. Моя психіка захищалася, вона казала: "Ти залишаєшся сама". Він написав заповіт. Це означає, що він десь усередині попрощався зі мною.

"Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми. Я працюю для того, щоб бути в здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться. І коли він дуже сильно зміниться. А він зміниться. Це вже відбувається".



Маша Єфросиніна про чоловіка / Скриншот з відео

Маша Єфросиніна додала, що зараз їхні стосунки стійкі завдяки кризі, яку пара пережила кілька років тому. "Якби ми не переживали ту кризу і не вийшли з неї зовсім оновленими людьми, з оновленими стосунками, з новим шлюбом і не перепрошили все те, що ми запустили в минулих стосунках, ми б зараз не витримали. Отак. Зараз нас тримає досвід, розуміння особливостей одне одного і повага до рішень одне одного. Ну, і кохання та секс".

Інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн

Що Єфросиніна казала про чоловіка раніше

Телеведуча зізнавалась, що стосунки з чоловіком перекроїла війна. Після ретельно вибудуваної системи шлюбу тепер більшість рішень лежать на плечах Маші, а бачаться вони рідко.

Єфросиніна показувала, як прощається з чоловіком перед його ротацією. Тимур постав перед камерою у формі та з рюкзаками, але усміхненій. Тоді як Маша додала, що їй страшно.