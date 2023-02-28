В разговоре с Сергеем Лиховидом Маша Ефросинина прокомментировала отношения с родной сестрой, а также рассказала о муже-военном. Она напомнила украинкам о посттравматическом синдроме, с которым сталкиваются защитники после войны.

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Маша Ефросинина о муже в ВСУ

Ведущая призналась, что ходит на сеансы к психологу, понимая, что после войны Тимур Хромаев изменится. Об этом звезда рассказала со слезами на глазах.

ПТСР – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он туда идет. Мне потребовалось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься сама". Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной.

"Это значит, что он избрал войну, а не меня с нашими детьми. Я работаю для того, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит".



Маша Ефросинина о мужчине / Скриншот с видео

Маша Ефросинина добавила, что сейчас их отношения устойчивы благодаря кризису, который пара пережила несколько лет назад. "Если бы мы не переживали тот кризис и не вышли из него совершенно обновленными людьми, с обновленными отношениями, с новым браком и не извинились за все то, что мы запустили в прошлых отношениях, мы бы сейчас не выдержали. Так. Сейчас нас держит опыт, понимание особенностей друг друга и уважение к решениям друг друга. Ну, и любовь и секс".

Интервью Маши Ефросининой: смотрите видео онлайн

Что Ефросинина говорила о муже раньше

Телеведущая признавалась, что отношения с мужем перекроила война. После тщательно выстроенной системы бракосочетания теперь большинство решений лежат на плечах Маши, а видятся они редко.

Ефросинина показывала, как прощается с мужем перед его ротацией. Тимур предстал перед камерой в форме и с рюкзаками, но улыбающейся. В то время как Маша добавила, что ей страшно.