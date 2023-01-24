Українська ведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно побувала на місці трагедії у Броварах, розповіла про своє особисте життя у розмові з Дашею Квітковою. Вона зізналась про труднощі, через які проходить її шлюб.

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Маша Єфросиніна про стосунки з чоловіком

Зірка розповіла, що її стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим дуже змінилися з приходом великої війни. Щонайменше, через це всі рішення в родині почала приймати суто Маша.

У мене все нормально з Тимуром, але війна позначилася на наших стосунках сильно. Я намагаюся у Києві проводити тепер якомога більше часу, бо знаю, що все залежить від мене,

– поділилась Маша Єфросиніна.

"Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до абсолютно іншого життя вдвох. Ми його вибудували по усіх помилках, по усіх образах, двоє дітей з різницею в 10 років, все ми вибудовували по краплині. І ця клята повномасштабна війна все перекроїла".

Єфросиніна згадала слова психолога про те, що через війну кожна людина стає самотньою. Зараз її чоловік зосереджений на військовій справі, а вона живе на дві країни.

Мій чоловік прийняв свої рішення, він повністю живе зараз захистом країни, своїми військовими справами. Я розумію, що єдине, що я можу сказати, що рішення приймаю я, але мені це не подобається. Ми теж проходимо через випробування, дуже складне, і я дуже сподіваюся, що ми його пройдемо,

– підсумувала знаменитість.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що Маша Єфросиніна нещодавно зізнавалась, що через війну сильно постраждав бізнес її чоловіка Тимура. Його підприємства перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому не приносять доходу, до того ж невідомо, що з ними зараз. Тому колишній чиновник і бізнесмен займається обороною України: належить до добровольчого загону, що прикріплений до ЗСУ.

Також нагадаємо, як Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Та зараз вона пишається Тимуром і його вчинками.